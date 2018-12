Piqué segue exemplo de Ronaldo e avança com compra de clube de futebol

Gerard Piqué volta a atacar no mundo desportivo e, desta vez, é mesmo no futebol. Depois de ter avançado para a reformulação da Taça Davis , através do grupo financeiro que possui, o central espanhol prepara-se agora para apostar num novo projeto que passa pela compra do clube FC Andorra. A notícia é dada como certa pelo 'Diari d'Andorra', jornal da região onde Piqué se prepara para investir.Recorde-se que o jogador do Barcelona já tinha demonstrado a intenção de comprar um clube , não tendo revelado, no entanto, qual seria o seu alvo. O grupo empresarial Kosmos, do qual Piqué é dono e presidente, vai assumir o comando financeiro do FC Andorra e o principal objetivo passa por colocar o clube no futebol profissional. A primeira tarefa que o central catalão terá em mãos passa pela contratação de um novo treinador.O FC Andorra foi fundado em 1942 e disputa atualmente o Grupo 2 da Primeira Divisão da Região da Catalunha. Conta ainda com participações na Taça do Rei e tem uma Taça da Catalunha no seu palmarés. Também Ronaldo, ex-jogador brasileiro, avançou recentemente para a compra do Valladolid , naquela que parece ser a nova 'tendência' de negócio dos jogadores de futebol.