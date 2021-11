Piqué: «Sinto uma inveja saudável em relação a Madrid. Gostaria que Barcelona estivesse a esse nível»

Gerard Piqué, defesa do Barcelona, esteve na cidade de Madrid, para apresentar o plano ‘Make It Green’ da Copa Davis, que é organizada pela empresa Kosmos, cujo central espanhol é presidente. No evento, o jogador blaugrana, que está a recuperar de uma lesão na perna, comparou a sua cidade, Barcelona, com a capital espanhola, Madrid, que albergará o torneio de ténis de seleções.





"Vocês sabem que sou de Barcelona, amo a minha cidade mais que tudo, mas sinto uma inveja saudável de Madrid, e de tudo o que está a fazer. É um exemplo para Europa, para o mundo e gostaria que Barcelona estivesse a esse nível", afirmou o jogador."Sempre me senti em casa [em Madrid]. Pelas ruas, nunca me disseram nada de mal, nem nos meus tempos de seleção", acrescentou. Contudo, depois dos elogios de Piqué o moderador do evento questionou o central dizendo: "O Santiago Bernabéu também é Madrid…". Com um sorriso nos lábios, o defesa espanhol respondeu com clareza: "Isso é a rivalidade e gosto que me recebam com assobios no Bernabéu".Já a Taça Davis, motivo pelo qual o jogador se deslocou a Madrid, irá realizar-se em 25 de novembro e 5 de Dezembro e, nesta edição, a organização tentará potenciar a sustentabilidade do torneio."Necessitamos que cada ano seja mais verde, mais sustentavél", confirmou Piqué. Deste modo, por cada três garrafas de vidro, os adeptos poderão conseguir até duas entradas no torneio em troca.