Piqué vai avançar para a compra de mais um clube

Gerard Piqué tem 32 anos e terá ainda várias temporadas pela frente, mas parece apostando em iniciar desde já uma carreira de gestor no mundo do futebol. Depois de ter adquirido o FC Andorra, o defesa central do Barcelona estará em negociações para a aquisição de um segundo clube, o Gimnástic de Manresa, clube catalão que segundo o 'Sport' servirá de satélite e equipa de formação do emblema andorrenho.De acordo com o mesmo jornal, Piqué irá investir cerca de 400 mil euros para adquirir o Gimnástic de Manresa, esperando que este clube possa servir de base para a deteção de vários talentos para ajudar o Andorra a dar o salto que o defesa do Barcelona pretende. Uma intenção que surge suportada pelo histórico do próprio clube, conhecido por fazer surgir vários jovens de qualidade, como por exemplo o próprio Pep Guardiola.De notar que de momento o clube catalão tem um protocolo de cooperação com o Real Madrid, uma ligação que terá de ser finalizada para que esta compra possa avançar.