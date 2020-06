Pjanic vai assinar com o Barcelona mas em tempos disse que era adepto do Real Madrid

Miralem Pjanic, médio da Juventus, deverá em breve ser oficializado pelo Barcelona (um negócio que motivou a ida de Arthur para Turim), mas as suas próprias palavras podem fazê-lo passar um mau bocado na Catalunha.





Quando ainda estava na Roma, onde jogou entre 2011 e 2016, o jogador bósnio deu uma entrevista ao diário Oslobodjenje, onde revelou que em jovem era adepto do Real Madrid."Agora estou bem na Roma, mas não sei se vou sair este verão. Se me perguntarem qual é a minha equipa favorita, direi que desde pequeno que gosto do Real Madrid", disse na altura o jogador, palavras que já fizeram eco na imprensa da Catalunha e que não são do agrado dos adeptos dos blaugrana.