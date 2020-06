Plantel do Barcelona vira as costas a Setién: jogadores já nem ouvem o treinador nos jogos

O ambiente do Barcelona já teve melhores dias. O jornal 'Marca' revela que Quique Setién não tem a confiança do balneário, muitos jogadores nem olham para o treinador quando ele fala nos jogos e os últimos resultados só vieram agudizar a situação.





deixou a equipa um passo atrás na corrida com o Real Madrid; se os merengues ganharem hoje ao Maiorca - último classificado - os blaugrana veem o rival fugir irremediavelmente no topo da classificação.A paragem no campeonato, motivada pela pandemia, prometia coisas positivas: a equipa teria tempo para se adaptar aos novos conceitos de Setién, Luis Suárez teria tempo para ultrapassar a lesão...Mas depois de cinco jogos não se vê grande evolução e a 'Marca' garante que o treinador neste momento está sozinho. Num plantel recheado de estrelas e de egos, o técnico perdeu a confiança dos seus jogadores.Nas paragens para hidratação durante os jogos, Setién fala mas muitos jogadores ignoram-no, por isso muitas vezes delega essa tarefa no seu adjunto, Eder Sarabia.E nos treinos a situação é parecida, adianta o jornal de Madrid. As sessões não são do agrado do grupo, que se queixa da falta de ritmo dos trabalhos. Alguns dos pesos pesados do plantel, conta a 'Marca', deixaram muitas vezes os treinos com a sensação de perda de tempo. E alguns chegaram a dizê-lo bem alto.Se o título poderia aguentar o treinador, nesta altura parece que Quique Setién apenas pode agarrar-se à Champions.Mas a relação do treinador com o plantel é praticamente nula e a cúpula do Barcelona começa a perceber que a aposta em Setién não foi a melhor, pelo que o técnico vê o seu futuro no clube ameaçado. Sem a confiança dos jogadores, muito dificilmente conseguiria aguentar-se mais uma época.