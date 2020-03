Plantel do Celta de Vigo pede multa pesada para colega que 'furou' quarentena

Multiplicam-se as ações de solidariedade entre os jogadores, mas também as histórias daqueles que furaram a quarentena. No Celta de Vigo, Pione Sisto abandonou Espanha e rumou à Dinamarca de carro, algo que, segundo o programa ‘Tiempo de Juego’, da Cadena SER, irritou muito os companheiros.





De acordo com a referida emissora, o restante plantel ficou bastante desagradado com aquela situação e terá mesmo pedido à direção do clube que multe Sisto com uma punição "dura", por considerarem que o ato do jogador dinamarquês, de 25 anos, foi algo "inconsciente".O internacional dinamarquês, nascido no Uganda e origem sudanesa, saiu do país vizinho sem permissão do emblema da Galiza e fez 3 mil quilómetros a conduzir até à Dinamarca, país onde tem residência, para ali cumprir a quarentena. Quebrou as regras do Celta de Vigo e das autoridades espanholas, arriscando agora um processo disciplinar.