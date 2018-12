Plantel do Reus rescinde em bloco devido a salários em atraso

O plantel do Reus, pela voz do seu capitão Olmo, anunciou esta sexta-feira a rescisão em bloco dos jogadores devido a salários em atraso, deixando ainda mais incerto o futuro do emblema que milita na segunda divisão espanhola. No comunicado lido aos jornalistas, os futebolistas deixaram claro que a situação atingiu proporções extremas e que, por isso, não havia hipótese de prolongar a mesma por mais tempo."Não há outra saída para garantirmos os nossos direitos. A Liga prometeu pagar-nos os salários mas já sabíamos que o clube iria descer na secretaria no final da temporada. Por isso, consideramos que uma solução temporária apenas iria tornar o ambiente no balneário um inferno e prolongar a agonia", vincou Olmo, ladeado pelos colegas."Em agosto colocámos tudo de lado de forma a chegarmos vivos a janeiro, pois tínhamos a promessa do clube de que a situação estaria resolvida. Mas não foi possível...", lamentaram os jogadores.