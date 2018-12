Polémica com Solari continua: Isco pede agora ajuda aos fãs para acabar com rumor

A mudança de treinador no Real Madrid não deu grandes alegrias a Isco. Bem pelo contrário. Veja-se o que aconteceu quando o Real Madrid se qualificou-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O jogador espanhol viajou com a equipa para Roma e só instantes antes da partida soube que nem ao banco ia.Com a polémica ainda bem acesa, Isco resolveu agora pedir ajuda aos seus seguidores nas redes sociais.Farto de ouvir dizer que Solari não lhe dá as devidas oportunidades porque não está na forma física adequada para um futebolista de alto nível, Isco publicou no Instagram uma imagem sem camisola e perguntou se está gordo. A maioria das respostas aponta para o não.A relação de Isco com Solari está longe de ser amigável. Desde a chegada do novo treinador, o jogador espanhol não voltou a ser titular.