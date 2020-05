Polémica foto de jogadores do Sevilha poderá colocar em risco o regresso da Liga espanhola

É a imagem do dia em Espanha, pela polémica que está a ser criada, e segundo o jornal 'Sport' poderá mesmo colocar em risco o retorno da Liga espanhola, conforme tinha sido nos últimos dias já definido.





Tudo porque na foto em causa é possível ver-se vários jogadores do Sevilha juntos à mesa na companhia das suas esposas, numa reunião de fim de semana na qual estão presentes pelo menos doze pessoas. Tudo isto quando as regras da Fase 1 de desconfinamento em Sevilha proíbem os ajuntamentos com mais de dez pessoas.Segundo o 'Sport', a foto em causa quebra não só as regras do governo, mas também da Liga e do próprio Sevilha, algo que poderá levar a uma tomada de posição firme por parte de ambos os organismos. Por outro lado, o jornal catalão refere que, "para lá de possíveis sanções", esta foto "pode provocar um atraso no reinício da Liga se, por azar, aparecer algum caso positivo por coronavírus".A foto, refira-se, foi partilhada pela mulher de Banega nas redes sociais, sendo pouco depois apagada pela própria.