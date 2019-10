Polícia detém ladrões que roubavam casas de futebolistas em Espanha

A polícia espanhola deteve quatro indivíduos, alegadamente pertencentes ao bando que se dedicava as assaltar casas de futebolistas em Madrid. Segundo o site 'eldiário.es', as autoridades fizeram buscas em três habitações e recuperaram alguns dos bens furtados.Esta quadrilha escolhia as horas dos jogos para assaltar as casas dos jogadores. Isco, Lucas Vásquez, Casemiro, Morata e até o treinador Zinedine Zidane foram vítimas desta onda de assaltos, que se estendeu a Barcelona e Sevilha - William Carvalho (Betis) viu a sua vivenda ser roubada nas mesmas circunstâncias.Nas buscas, realizadas em Madrid e Toledo, a polícia recuperou uma grande quantidade de joias que tinham sido furtadas, 10 mil euros em dinheiro e outros objetos, como a medalha de vice-campeão da Europa de Thomas Partey (Atlético Madrid) e o seu passaporte.Os detidos são todos de origem albanesa e estão acusados de roubo de vivenda habitada, organização criminosa, receção de material roubado, furto de veículos - roubavam-nos e depois mudavam as matrículas - e falsificação de documentos.A polícia acredita que há ainda um quinto elemento, que pode ter fugido para um país fora da União Europeia. Por isso foi emitido um mandado internacional de detenção.