Polícia espanhola encontra corpo de futebolista desaparecido num rio

A autoridades espanholas localizaram o corpo do futebolista David García Mitogo no rio Avia, que estava desaparecido desde o passado dia 11 deste mês. A informação foi avançada pelo diário 'La Región'.O avançado, internacional pela Guiné Equatorial, de 32 anos, que jogava no Atlético Arnoia, estava a ser procurado também no rio Minho. A imprensa espanhola noticiou depois do seu desaparecimento que David García Mitogo tinha enviado mensagens preocupantes a familiares e companheiros de equipa.Deixou a sua casa com a porta aberta e o telemóvel foi encontrado numa ponte entre Arnoia e Ribadavia. As autoridades iniciaram, então, uma busca no local onde o rio Avia se une ao Minho, que culminou hoje, com a localização do corpo, sem vida.