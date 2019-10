Ponto final: Valdés despedido do Barcelona depois de choque com dirigentes

O Barcelona oficializou esta segunda-feira a saída de Víctor Valdés do comando técnico dos juvenis A do clube e anunciou Franc Artiga, até agora técnico dos juvenis B, para o seu lugar.Depois de vários episódios que já anunciavam um distanciamento entre o antigo guarda-redes e os dirigentes blaugrana, a gota de água foi a acalorada discussão com Patrick Kluivert , diretor da formação do clube (a que assistiram outros dirigentes), num processo que tem feito correr muita tinta. Valdés considerava que existiam demasiadas interferências no seu trabalho, algo que o levou a comunicar ao seu plantel que poderia não continuar logo na ocasião.Do sistema tático que colocava em prática aos jogadores utilizados, Valdés dizia-se insatisfeito com o comportamento de alguns dirigentes blaugrana. A estrutura do Barça queria que fosse usado um 4x3x3, ao passo que Valdés optava por outros sistemas.Da parte do Barcelona também existia algum descontentamento com o comportamento de Valdés em alguns momentos, nomeadamente quando foi expulso no primeiro jogo oficial ou quando faltou a uma reunião com outros treinadores promovida por Kluivert.Recorde-se que Valdés esteve em foco no verão quando decidiu retirar a equipa do torneio Youth Otten Cup, em Eindhoven, Holanda, por sentir que a integridade física dos seus jogadores não estava assegurada.