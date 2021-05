Português Pedro Pereira festeja subida à 3ª Divisão espanhola

O guarda-redes português Pedro Pereira ajudou o Cartaya a subir à 3ª Divisão do futebol espanhol, depois de bater o Rociera, por 2-0.





O Cartaya, que foi a melhor equipa na Divisão de Honra da Andaluzia, regressa assim aos campeonatos nacionais do país vizinho, após 11 anos de ausência.Pedro Pereira, o único português do plantel, foi peça importante no feito alcançado pelo Cartaya, cotando-se como uma das unidades mais influentes da equipa.O guarda-redes, de 28 anos, é natural do município de Vila Real de Santo António e fez a sua formação no Lusitano local, seguindo-se depois passagens por Olhanense, Ayamonte (Espanha), Lagoa, Lusitano de Vila Real de Santo António, Ferreiras, Moncarapachense, Messinense, Armacenenses, Canela (Espanha) e, esta época, Cartaya.