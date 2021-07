Presidente da federação espanhola quer novo formato da La Liga: saiba o que pode mudar

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, revelou a intenção de revolucionar o futebol espanhol e admitiu que pretende remodelar o atual formato da La Liga, com o objetivo de diminuir o número de jogos e aumentar receitas.





"Nos próximos dias vou convidar Javier Tebas [presidente da La Liga] para tentarmos mudar o formato atual. Mudámos o formato de várias provas e o restado está à vista. Era preciso diminuir os dias de jogo no calendário. Há que propor que haja menos dias e mais espetáculo", começou por referir Rubiales, em entrevista à Europa Press."Há que inovar e captar a atenção e a emoção dos mais jovens. Temos condições para apresentar um formato diferente e mais atrativo. Menos jogos e mais datas livres no calendário. Campos neutros, menos jornadas e, claro, pode estudar-se a hipótese de realizar um jogo fora do país, como por exemplo em Miami", acrescentou.Recorde-se que, em 2019, a La Liga marcou dois encontros (Girona-Barcelona e Villarreal-Atlético Madrid) para Miami, nos Estados Unidos, mas que não chegaram a realizar-se por entraves de alguns clubes e da FIFA.