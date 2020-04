Presidente da LaLiga reage à decisão do governo francês: «Não compreendo»

A reativação do futebol em Espanha é prioridade para o presidente da Liga de Clubes, que alertou para os riscos económicos de uma paragem das competições em reação ao anúncio do final da época 2019/20 em França.

"Não compreendo como haverá mais risco em jogar à porta fechada, com todas as precauções, do que trabalhar numa linha de montagem ou num barco de pesca em alto mar", alegou Javier Tebas, líder do organismo que gere o futebol profissional em Espanha, sobre a pandemia de covid-19.

Tebas alertou, ainda, para a eventualidade da falência de setores económicos importantes caso não possam retomar a sua atividade de forma segura e controlada e para os riscos que o futebol corre de lhe suceder o mesmo.

"Há países em que as equipas já estão a treinar. É esse o exemplo a seguir", disse Tebas quando confrontado com o final da época futebolística 2019/20 em França por decisão governamental, na sequência do anúncio feito hoje pelo Primeiro-ministro, Edouard Philippe, na Assembleia Nacional.

O presidente da Liga espanhola lembrou que o futebol "é um importante motor económico que é preciso reativar, como muitos outros" e acrescentou que a Liga "continua focada na sua reativação, de maneira responsável e respeitando as recomendações das autoridades de saúde, o mais rápido possível"

De acordo com um relatório da Liga referente ao ano de 2019, a indústria do futebol representa 1,37 por cento do produto interno bruto (PIB) de Espanha.

O futebol está paralisado em Espanha desde 12 de março, quando o estado de alerta foi declarado devido à pandemia de coronavírus, e toda a população está confinada nas suas habitações até, pelo menos, nove de maio.