Presidente da Liga espanhola contra adiamento do clássico para 18 de dezembro

Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, revelou que o clássico entre o Barcelona e o Real Madrid marcado para 26 de outubro não pode ser jogado a 18 de dezembro, uma vez que nessa altura existem jogos da Taça do Rei. "Nesse dia não pode ser, teremos de nos sentar e definir qual será a data", afirmou à 'Efe'.Tebas considerou que adiar o encontro para essa altura seria tirar prestígio à Taça do Rei, que já tem o calendário definido. "Espero que o Comité de Competição decida que a ordem dos jogos possa ser alterada", frisou.Recorde-se que tanto Real Madrid como Barcelona já se manifestaram contra a inversão da ordem do clássico, admitindo apenas um adiamento.