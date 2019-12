Presidente do At. Madrid confiante: «Em dois anos Félix será a grande figura do futebol mundial»

Jogador mais caro da história do Atlético Madrid, João Félix pode ainda não ter convencido a crítica por completo, mas para os colchoneros a aposta não poderia ter sido mais certeira. É isso mesmo que acredita Enrique Cerezo, o presidente dos colchoneros, que em entrevista ao 'AS' deixou claro que a confiança no futuro do português é bem alta.





"Chegou a um campeonato muito forte e competitivo, onde há que lutar muito por todos os jogos e mostrar um grande sacrifício. O João está a trabalhar muito pela equipa e está a cumprir os objetivos. Digo-vos que em dois anos será a grande figura do futebol mundial", previu o líder colchonero, que também reservou palavras elogiosas para outros jogadores.

"Contratámos jogadores enormes. O Felipe é um defesa muito bom e está a ter um grande rendimento, tal como o Lodi. O João Félix é a promessa do futuro, que se vai converter numa estrela mundial em duas épocas. O Llorente e o Hermoso todos os grandes clubes do Mundo queriam-nos e também temos de falar daqueles que já tínhamos, como o Oblak, Koke, Saúl, Lemar, Thomas... Há um grupo muito concentrado e com o passar da época isso irá notar-se mais", declarou.