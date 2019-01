Presidente do Atlético Madrid avisa: «Não temos medo de Cristiano Ronaldo»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, deu uma entrevista ao 'Tuttosport' e deixou uma garantia: os colchoneros não temem Cristiano Ronaldo.A formação de Madrid vai defrontar a Juventus nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em fevereiro, determinada a avançar na prova. "Vão ser duas grandes partidas. Em Espanha dizem que a Juventus é o rival mais difícil, mas quando se chega a esta fase da Champions todos são difíceis. A Juventus é, de facto, uma das equipas mais fortes mas temos confiança que podemos eliminá-los. Respeitamo-los muito, tenho uma relação muito boa com o Andrea Agnelli [presidente da Juve]."Sobre Cristiano Ronaldo, Cerezo recorda que o Atlético Madrid conhece-o bem. "Jogámos contra o Cristiano muitas vezes e conhecemo-lo bem. Respeitamo-lo, mas não temos medo. É um jogador maravilhoso e está a demonstrá-lo na Juventus. É um dos cinco melhores do Mundo, juntamente com Messi, Griezmann, Neymar e Mbappé."O líder do clube de Madrid elogiou ainda Paulo Dybala, mas não pensa contratá-lo. "A nossa única preocupação é recuperar o Diego Costa para a eliminatória com a Juventus, ele é muito importante para nós."