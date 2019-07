Presidente do Atlético Madrid elogia Herrera e diz que Pinto da Costa "é um bom rapaz"

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, não acredita que o facto de ter contratado Herrera a custo zero afete as relações dos colchoneros com o FC Porto, clube com o qual o mexicano terminou contrato. O dirigente elogiou ainda o homólogo Pinto da Costa."Temos uma relação magnífica com o FC Porto há muitos anos. Passámos por bons e maus momentos com eles, mas acho que agora a situação está normalizada. O presidente é bom rapaz. No dia que sair de lá, vão sentir a sua falta", sublinhou em declarações à Univision.Sobre o médio, Cerezo pediu aos adeptos que não desvalorizem o jogador só por não ter custado milhões: "Héctor Herrera é um grande jogador. Há algum tempo que o seguíamos e agora temos a oportunidade de contar com ele. Não o substimem por ter chegado a custo zero, estava em final de contrato".