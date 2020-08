Presidente do Barcelona admite demitir-se para segurar Messi

É mais um capítulo na 'novela' Messi. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admite que está disposto a demitir-se para que Messi mude de ideias e não abandone o clube onde chegou em 2000.





Barcelona a ferro e fogo: adeptos tentam invadir Camp Nou e polícia é obrigada a intervir

De acordo com a TV3 e o jornal 'Marca', Bartomeu não quer ser um obstáculo e está disposto a deixar a presidência do clube - depois da humilhação na Champions, Bartomeu decidiu convocar eleições para março de 2021 Recorde-se que nos últimos dias, o presidente do Barcelona tem sido apontado como o principal responsável pela decisão de Messi, sendo alvo de muitos protestos por parte dos adeptos, que não se conformam com a possibilidade real de deixar de contar com o astro argentino.