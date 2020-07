Presidente do Barcelona deixa aviso a clubes que pensam em Messi

O descontentamento com a atual situação do Barcelona e a relação tensa do plantel com Quique Setién levou a imprensa espanhola a dizer que Lionel Messi estava com vontade de deixar o seu clube de sempre, quando terminar o contrato, em 2021. As 'antenas' dos colossos europeus entraram logo em alerta, mas o presidente dos blaugrana já veio acalmar os ânimos e deu a entender que o argentino já está a negociar um novo contrato.





"Não vou dar detalhes das negociações, mas ele já disse muitas vezes que quer acabar a sua carreira no Barça. Agora estamos focados na competição, há negociações com muitos jogadores. O Messi quer continuar no Barça e acabar aqui. Ainda tem muitos anos e vamos poder apreciar o seu futebol por mais tempo", disse Josep Maria Bartomeu.Sobre a saída do treinador, o líder culé diz que sabe que "há rumores". "É falso. Ele não foi salvo pela vitória [frente ao Villarreal], está a fazer um grande trabalho e tem a nossa total confiança. Há que lutar até ao final por esta liga e depois vem a Champions", sublinhou Bartomeu.