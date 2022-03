Presidente do Celta confirma ingresso de Luís Campos... 'partilhado' com outras duas equipas

O Celta confirmou esta quarta-feira a contratação de Luís Campos como colaborador do clube mas numa situação peculiar. Segundo o presidente da formação de Vigo, Carlos Mouriño, o dirigente português irá desempenhar funções, ao mesmo tempo, noutros dois clubes. Um conceito quejá explicou neste artigo "É trazer o lado empresarial para o desporto, algo que está a ser cada vez mais aceite. É lógico que não conseguimos ter Luís Campos em exclusivo, voltaríamos a cair nessa ilusão de querer fazer uma grande equipa e colocando em risco as finanças do clube. Encontrámos uma boa solução, que é dividir o mesmo diretor-técnico entre três equipas totalmente diferentes na Europa, com diferentes posses", vincou o dirigente do Celta, citado pelo jornal 'AS'.Luís Campos, de 57 anos, esteve quatro anos no Lille como diretor-desportivo e ficou ligado a uma etapa de êxito no emblema francês. Esta época, a empresa de Campos foi contratada para exercer funções de consultoria no Galatasaray, ficando por perceber qual será o terceiro emblema anunciado pelo Celta.