Presidente do Celta de Vigo dá voto de "máxima confiança" a Miguel Cardoso

O presidente do Celta de Vigo deu um voto de "máxima confiança" ao treinador português Miguel Cardoso, que tem estado sob pressão depois de averbar, no domingo, a quinta derrota consecutiva na liga espanhola.Em conferência de imprensa, após a derrota com o Valladolid (2-1), Carlos Mouriño reforçou a "máxima confiança" no técnico luso, que se encontra num momento "delicado, mas que é reversível" para o emblema.O Celta está "à procura de fazer contratações" para reforçar a equipa e mantém "a confiança e toda a colaboração" em Miguel Cardoso, para que, "entre todos", seja feito um trabalho para "retirar a equipa da situação difícil e delicada que atravessa".O técnico português, de 46 anos, chegou ao clube espanhol depois de ser despedido do Nantes, em França, e cumpriu até ao momento 10 jogos, nove na liga espanhola.O Celta é 17.º, um lugar acima da zona de despromoção, mas pode cair para os postos de descida se o Rayo, 18.º, vencer hoje em casa do Alavés.Ao todo, Cardoso soma seis derrotas em 'La Liga', cinco delas consecutivas, e apenas duas vitórias, a última em 08 de dezembro de 2018, em casa do também 'aflito' Villarreal (3-2), adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa.