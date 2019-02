Presidente do Levante e a 'fita' de Casemiro: «Se lhe tivesse acertado teria saído de ambulância»

O presidente do Levante não estava particularmente satisfeito no final do encontro que a sua equipa. A partida estava empatada (1-1) quando foi apontado um penálti sobre Casemiro, um lance que tem dado que falar em Espanha e que acabou por dar a vitória aos merengues. Paulo Futre já..."O árbitro apitou muito rápido, o que foi surpreendente. Já vi 37 imagens e parece-me muito rigoroso. Se procuram contactos, na primeira parte há uma jogada entre o Carvajal e o Morales, em que o nosso jogador não só é agarrado como também tropeça nas suas pernas", considerou Quico Catalán. "No lance do Doukouré e do Casemiro, creio que se lhe tivesse acertado, teria saído de ambulância", conclui, aos microfones da 'Movistar Partidazo'.