Presidente do Real Madrid apela aos sócios: «É hora de permanecermos fortes e unidos»

"É hora de permanecermos fortes e unidos nos nossos valores, tão fundamentais nos 118 anos de história do Real Madrid. Agora também é a altura de acentuar de uma forma especial o valor da solidariedade, cumprindo rigorosamente as indicações das autoridades e, principalmente, ficando em casa", sublinha o presidente do Real Madrid na missiva."Todos juntos vamos superar este enorme desafio. Hoje, mais do que nunca, envio os meus melhores votos para você e respectiva família. Cuidem-se bem e espero que nos possamos voltar a encontrar rapidamente e regressar à normalidade. Faremos isso juntos e com a certeza de que voltaremos a desfrutar do Real Madrid com a mesma paixão e os mesmos sonhos de sempre. Este sentimento é a nossa maior fortaleza", termina Florentino Pérez"Queridos/as sócios/as:Em primeiro lugar espero que quer você quer a sua família se encontrem bem perante estas circunstâncias tão excepcionais e difíceis que vivemos no nosso país e em todo o mundo.Quero manifestar também, em nome de todos os madridistas, a minha solidariedade com aquelas famílias às quais esta pandemia coronavírus tenha atacado diretamente. Toda a nossa força e ânimo para tentar superar a dor de quem está a ser afetado.Como têm vindo a saber através dos nossos diversos canais de comunicação, no clube foram tomadas todas as medidas e precauções para ajudar a travar a expansão do coronavírus, cumprindo escrupulosamente com todas as directrizes legais e com as recomendações adicionais das autoridades de saúde pública.O Real Madrid suspendeu a actividade desportiva, quer treinos quer jogos. Encerraram-se os espaços de atendimento ao sócio e o Tour Bernabéu, sendo canceladas todas as actividades da Cidade Real Madrid e da Fundação Real Madrid.No entanto, e precisamente por esse motivo, é hora de permanecermos fortes e unidos nos nossos valores, tão fundamentais nos 118 anos de história do Real Madrid.Agora também é a altura de acentuar de uma forma especial o valor da solidariedade, cumprindo rigorosamente as indicações das autoridades e, principalmente, ficando em casa.O Real Madrid continua a funcionar e mantém-se aberto para os seus sócios através do Departamento online de Atendimento ao Associado.Quero agradecer a todos a vossa compreensão. Fazemos parte do melhor clube da história, de um Real Madrid que nunca se rende e que representa o sentimento de milhões de pessoas em todo o mundo.Todos juntos vamos superar este enorme desafio. Hoje, mais do que nunca, envio os meus melhores votos para você e respectiva família. Cuidem-se bem e espero que nos possamos voltar a encontrar rapidamente e regressar à normalidade. Faremos isso juntos e com a certeza de que voltaremos a desfrutar do Real Madrid com a mesma paixão e os mesmos sonhos de sempre. Este sentimento é a nossa maior fortaleza.Um forte abraço, Florentino Pérez"