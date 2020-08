Primeiro 'reforço' da equipa técnica de Ronald Koeman no Barcelona já passou pelo Benfica

Ronald Koeman começa a preparar terreno para deixar o Barcelona ao seu gosto e esta quinta-feira assegurou o primeiro 'reforço' para a sua estrutura. Trata-se do médico Lluís Til, que já havia trabalho nos catalães no passado, e que na sua carreira conta com uma passagem pelo Benfica entre 2016 e 2019. Na temporada passada esteve no Monaco, voltando agora à Cidade Condal para assumir o cargo de responsável pelos serviços médicos da primeira equipa.





A contratação de Til surge no seguimento de uma temporada particularmente complicada no departamento médico dos catalães, com jogadores a estarem recorrentemente lesionados e outros a contas com problemas graves que os afastaram dos relvados durante vários meses.