Primo de Reyes em estado "muito grave": queimaduras em 65 por cento do corpo

Do acidente que matou José Antonio Reyes resultou um ferido grave. Juan Manuel Calderón, primo do jogador, continua internado no Hospital Virgen del Rocío de Sevilha, e tem queimaduras em 65 por cento do corpo. Outro primo, de 23 anos, faleceu.Juan Manuel Calderón, de 22 anos, encontra-se sedado e "com prognóstico muito grave", de acordo com fontes médicas citadas pela EFE.O acidente ocorreu às 11h40 (10h40 em Lisboa), numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu, tendo o carro em que circulava sofrido um despiste, incendiando-se de seguida. "Não poderíamos ter uma notícia pior. Morreu num acidente de viação o nosso querido José Antonio Reyes. Descanse em paz", indicou uma curta nota publicada no Twitter oficial do Sevilha.Reyes, que atuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo disputado 35 jogos e marcado seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, concretizando um golo na final, frente ao Sporting.O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, pelo qual se sagrou campeão inglês e ergueu uma Taça de Inglaterra.