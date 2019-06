As imagens impressionantes do estado em que ficou o carro onde seguia Reyes



Juan Manuel Calderón, primo de José Antonio Reyes queque, contou às autoridades espanholas que no momento do acidente "o carro saiu pelo ar". "Íamos a voar."O jornal 'El Mundo' teve acesso às declarações de Juan Manuel Calderón (que sofreu queimaduras graves) e relatou todo o trajeto percorrido pelos três a bordo do Mercedes S550, de 520 cavalos que atingia os 300 km/h. Reconheceu que o carro ia "muito depressa", que "olhava pela janela" e não sabe o que fez José Antonio Reyes ao volante. "Não me lembro".As autoridades confirmaram posteriormente que Reyes seguia a 237 km/h no momento do acidente. Um pneu rebentou e o carro capotou várias vezes, saindo da estrada e incendiando-se.