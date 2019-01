Promessa do Ajax dá o dito pelo não dito e afasta-se do Barcelona

Ela acordou De Jong com uma proposta de milhões



Dos talentos da formação à contratação de jovens promissores: o meio-campo que o Barcelona quer



Frenkie de Jong já teria um acordo verbal com o Barcelona para deixar o Ajax rumo à cidade catalã , mas segundo avança esta quarta-feira o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o médio holandês, de 21 anos, não estará muito satisfeito com as promessas e terá dado o dito pelo não dito.Pelo meio surge o PSG. Já em dezembro tinham surgido notícias do interesse do campeão francês em De Jong, tendo mesmo vindo a público uma alegada proposta de 75 milhões de euros. Na altura, o médio holandês negou qualquer acordo Quanto ao Barcelona, Frenkie de Jong não estará certo que este seja o melhor rumo para a sua carreira. De acordo com a imprensa espanhola, o empresário de De Jong já teria confirmado um acordo verbal para o médio assinar contrato de cinco anos, havendo concordância a nível salarial, no entanto, o fantasma do banco não sai da cabeça do jovem holandês.Frenkie de Jong tem sido titular na equipa do Ajax, onde esta temporada já alinhou por 27 vezes, tendo assinado três golos. Já no Barcelona a concorrência será grande, com o médio holandês a considerar que poderá não ter muitas possibilidades em segura um lugar na equipa principal.