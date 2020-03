Proposta de redução salarial não convence plantel do Barcelona

A paragem competitiva devido à pandemia de Covid-19 colocou todos os clubes debaixo de uma onda de incerteza – e nem os que têm mais recursos, como o Barcelona, escapam a este cenário. A direção blaugrana tem, por isso, mantido conversas com os quatro capitães da equipa principal com vista a uma redução salarial dos jogadores.





Na passada sexta-feira, o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, reuniu-se com Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto e Gerard Piqué e os capitães mostraram-se recetivos a uma redução salarial, já que terão compreendido que a quebra de receitas poderá colocar em causa a viabilidade financeira do clube. Mas o jornal Marca dá conta, esta terça-feira, que a primeira proposta lançada pelo Barcelona não convenceu os jogadores.Avança o diário espanhol que o clube catalão deu aos jogadores um prazo para consultarem os seus assessores financeiros e darem uma resposta, mas não é provável que a proposta seja aceite pelo plantel.A quebra de faturação e a incerteza sobre se as competições vão ou não terminar esta época – e, sem sim, se os jogos serão realizados à porta fechada – estão a colocar os clubes à prova financeiramente. Um pouco por todo o mundo, tem sido discutida a possibilidade de os jogadores com salários mais elevados abdicarem de parte dos seus rendimentos para pagar os ordenados dos restantes funcionários.