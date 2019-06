PSG volta a baixar o preço e Neymar está muito perto do Barcelona

Neymar está muito perto de ser novamente jogador do Barcelona, segundo avança este domingo o diário catalão 'Sport'. O ainda jogador do Paris Saint-Germain pode assim deixar o Parque dos Príncipes e protagonizar uma vez mais uma transferência por números astronómicos, ainda que abaixo daqueles que o levaram em sentido inverso há dois anos.Os franceses começaram por pedir 300 milhões de euros pela contratação do avançado mas acabaram por baixar a fasquia para os 222 milhões , precisamente o que pagaram pelo jogador em 2017. No entanto, o 'Sport' noticia que o negócio pode ser feito abaixo dos 200 milhões, embora possa integrar o passe de alguns ativos do Barcelona.A operação tem a ajuda dos intermediários Pini Zahavi e Kia Joorbachian, que já acertaram um preço entre as duas partes. Seguem-se as negociações sobre a forma de pagamento, bem como a já referida possibilidade de incluir outros jogadores na transferência.Aqui entra um nome acima de todos os outros: Coutinho. O brasileiro não conseguiu impor-se em Camp Nou e agrada em Paris, onde poderia recuperar a chama da sua carreira. Há outras hipóteses em cima da mesa, como Umtiti e Rakitic, ambos igualmente bem vistos na capital francesa e cujos nomes até já figuraram em várias listas de dispensáveis do Barcelona elaboradas pela imprensa espanhola.Recorde-se que o Barcelona já admitiu o interesse... de Neymar em regressar . De resto, foi noticiado que já haveria um acordo com o jogador , que aceitaria ganhar significativamente menos dinheiro do que na sua primeira passagem por Espanha.