Puyol pede desculpa após tweet para Casillas: «Cometi um erro. Foi uma piada sem sentido»

Um 'tweet' de Iker Casillas, no qual o ex-FC Porto aparentava assumir ser gay - mas que depois foi confirmado como fruto do trabalho de um hacker -, semeou o caos nas redes sociais e levou a várias reações. Uma delas acabou por ser de Carles Puyol, que por pensar tratar-se de uma brincadeira, atirou um "É o momento de assumirmos o nosso caso, Iker".O problema foi depois, quando ex-guardião confirmou ter sido hackeado. Puyol acabou bastante criticado e ao final da noite viu-se forçado a pedir desculpa. "Cometi um erro. Peço desculpa pela piada sem graças, que não tinha más intenções, mas que foi totalmente sem sentido. Entendo que possa ter ferido susceptibilidades. Todo o meu respeito e apoio à comunidade LGTBIQA+", escreveu o antigo capitão do Barcelona no Twitter.Note-se que a resposta de Puyol - tal como o 'tweet' inicial de Casillas - mereceu uma mensagem de forte condenação por parte de Josh Cavallo, jogador australiano que assumiu a sua homossexualidade em 2021.