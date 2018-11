Puyol sobre Dembélé: «Há que tentar ajudá-lo»

Ousmane Dembélé vive tempos difíceis quer no Barcelona quer na selecção. Após ter sido também chamado à atenção pelo seleccionador francês, Didier Deschamps, a propósito de não respeitar os horários impostos, o extremo de 21 anos recebeu conselhos de Carles Puyol, ex-capitão e uma lenda blaugrana."Não estou dentro do balneário, não sei como é o dia-a-dia, mas há que tentar ajudá-lo. Não é fácil a adaptação à filosofia do Barcelona, onde tudo é mediático: chegas atrasado a um treino e é logo o fim do Mundo", disse Puyol após uma partida de padel onde também se encontrava Gerard Piqué. O futuro de Dembélé tem sido alvo de grande especulação . O 'The Guardian' fala de uma proposta de quase 100 milhões de euros por parte do Liverpool e a saída do francês do Barcelona parece cada vez mais iminente.No entanto, o antigo defesa central deixou-lhe conselhos: "É muito jovem e tem de aprender, tem muitos bons maestros ao seu lado que o podem ajudar mas isso está dependente da sua atitude.".Carles Puyol também pôs alguma culpa na juventude do extremo francês: "Às vezes quando és jovem não dás conta daquilo que estás a deixar escapar e quando queres rectificar já é tarde demais.".Ousmane Dembélé está convocado por Didier Deschamps para os jogos contra a Holanda (a 16 de novembro) e contra o Uruguai (quatro dias depois).