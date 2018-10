Quem pode suceder a Lopetegui?

Julen Lopetegui não vai resistir à tempestade que se abateu sobre a formação merengue este domingo, após a violenta derrota frente ao Barcelona em mais um clássico eterno do futebol espanhol. Assim sendo, o mais provável é ser substituído muito em breve pelo presidente Florentino Pérez, que certamente já está à beira de um ataque de nervos depois de tudo aquilo que se viu em Camp Nou.Ora, de acordo com o diário espanhol ‘Marca’, habitualmente bem informado no que diz respeito à actualidade do emblema madridista, existem dois homens bem colocados para continuar o projecto Real Madrid em 2018/19 – Solari e Conte.Santiago Solari é o preferido do presidente merengue. O treinador argentino foi jogador do clube, está actualmente ao leme do Castilla e poderia fazer precisamente o mesmo percurso de Zinedine Zidane, que avançou da formação secundária dos madridistas para a equipa principal logo depois do despedimento de Rafa Benítez em 2016.Contudo, no seio da direcção existem algumas resistências a esta possibilidade. São esses elementos que preferem Antonio Conte, nome mais mediático, treinador mais experimentado e considerado como um técnico rígido e muito exigente ao nível disciplinar.Uma decisão para tomar muito em breve. O banco merengue não pode ficar vago muito tempo...