Quem será o campeão espanhol? Os quatro cenários em cima da mesa

A pandemia covid-19 está a tomar proporções verdadeiramente preocupantes e virou o desporto do avesso. Diversas ligas europeias de futebol já foram suspensas e o futuro das mesmas é incerto como, de resto, se verifica em Espanha. Ninguém sabe como se vai finalizar a temporada 2019/20 e há quatro cenários em aberto para se determinar os campeões da primeira e da segunda divisão espanhola. A Real Federação Espanhola e a Liga vão reunir-se e a decisão será tomada no próximo dia 25. Caso não exista um consenso, então será Luis Rubiales, líder da Real Federação Espanhola, a decidir.





Faltam disputar 11 jornadas na Liga Espanhola e alargar os campeonatos para lá de maio é uma das opções em cima da mesa. Contudo, afigura-se difícil uma vez que o calendário desportivo está completamente carregado de jogos. Este cenário dependerá sempre de uma alteração de calendário, ou seja, se a FIFA e a UEFA decidirem cancelar, suspender ou adiar o Campeonato da Europa, a Liga dos Campeões e a Liga Europa.Se a situação se complicar verdadeiramente e se se verificar que é impossível disputar as jornadas que restam para o final da competição, então a Federação pode ser mesmo forçada a 'esquecer' esta temporada: não havia campeão em nenhum dos campeonatos e as despromoções/promoções ficavam sem efeito.Outro dos cenários possíveis é decretar o fim dos campeonatos tendo em conta a 27.ª jornada, ou seja, a última disputada. Caso aconteça, o Barcelona sagrar-se-ia campeão, enquanto Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad garantiam os lugares de Liga dos Campeões; Getafe e Atlético Madrid seguiam para a Liga Europa. Já Maiorca, Leganés e Espanyol iam parar à segunda divisão, seguindo o caminho inverso de Cadiz e Saragoça.Outra das hipóteses pensadas, caso não seja possível terminar a competição, é ter-se em conta os resultados da primeira volta. Neste sentido, o Barcelona também era considerado campeão devido à diferença de golos com o rival Real Madrid, uma vez que ambos terminaram os primeiros 19 jogos com 40 pontos.