Quer trabalhar com Iker Casillas? Pode receber 18 mil euros por ano

Iker Casillas é o orgulhoso dono da 1K, equipa que milita na Kings League, a mediática liga criada por Gerard Piqué que tem sido um sucesso absoluto por terras espanholas.

Casillas não quer deixar nenhum detalhe por resolver e, por isso, lançou uma oferta de emprego para um criador de conteúdos digitais. "A 1K está em busca de uma pessoa que goste da Kings League e que goste também da criação de conteúdos digitais para as diversas plataformas onde está presente a nossa equipa. Queremos uma pessoa com motivação, com vontade de crescer e que queira estar num projeto diferenciado", pode ler-se no anúncio.

A lista de requisitos para o cargo também é bastante explicativa: "Precisamos de uma pessoa com uma personalidade proativa e que tenha facilidade de trabalhar em equipa. Deve ter experiência num posto similar durante pelo menos um ano e conhecimento de programas como Adobe Premiere, OBS, Photoshop, Streaming e StreamLabs."

Só falta mesmo saber quanto receberá o candidato que for selecionado - 18 mil euros brutos por ano. Neste momento já há mais de 300 candidaturas entregues.