Quique Setién: «Não falei com Messi»

A imprensa espanhola tem dado conta do mau ambiente que reina no balneário do Barcelona por estes dias, com a Candena SER a revelar que Messi quer deixar os blaugrana em 2021, quando terminar o contrato. Quique Setién foi questionado sobre o tema na conferência de imprensa deste sábado, mas o treinador diz que nada sabe sobre o tema.





"Não vou especular sobre isso porque não falei com ele. Nem sei se o Messi disse alguma coisa", disse o técnico. "Ele está bem, tudo o resto são especulações. Falamos do que temos de falar, nada mais."Setién não deverá continuar no banco do clube catalão na próxima época, mas o treinador não encara o jogo com o Villarreal como uma final. Pelo menos é isso que diz aos jornalistas... "Não perco nem um minuto a pensar na minha situação pessoal. Concentro-me no que tenho de me concentrar. Temos de acertar mais e ganhar jogos."E será que Setién fica incomodado por se falar tanto no seu sucessor? "É uma situação que já vivi antes, não se pode controlar. Este é o circo em que estamos e temos de aceitar. Não me desgasto a ler nem a ouvir o ruído que segundo me consta há por aí."