Quique Setién: «Ontem passeava junto às vacas da minha terra e hoje treino os melhores do Mundo»

Quique Setién, o treinador que a direção do Barcelona escolheu para render Ernesto Valverde no comando técnico dos blaugrana, foi apresentado esta terça-feira e estava naturalmente orgulhoso. "Obrigado ao clube. Nem nos meus melhores sonhos imaginava estar aqui", começou por dizer.





O técnico de 61 anos prosseguiu, sem esconder o seu deslumbramento. "Hoje é um dia muito especial para mim, mas tenho de dizer que estou a encarar este desafio com muita ambição. Ainda ontem estava a passear junto às vacas na minha terra e hoje estou a treinar os melhores jogadores do mundo."Setién deixou umas palavras ao treinador cessante. "O Valverde sempre me pareceu uma pessoa muito correta, valorizo muito o que fez, o seu trabalho, os seus princípios. Quero agradecer-lhe porque deixa-me a equipa em primeiro. Partes sempre do princípio que vais receber uma equipa em dificuldades, mas o trabalho que desenvolveu é sem dúvida de agradecer."O técnico já esteve com os jogadores - liderou um treino esta manhã. "O primeiro contacto foi bom. Muitas das coisas que vamos propor eles já as sabem, não vamos ter dificuldades para manter a exigência. Vamos tentar melhorar em tudo o que pudermos."O objetivo é mesmo esse: "Ganhar tudo o que pudermos. Neste clube não há outro caminho que não seja melhorar a cada ano e conquistar o máximo de títulos possíveis."E como será treinar Messi? "Desfrutei muito a ver esta equipa jogar nos últimos anos, estes jogadores fizeram-me apreciar ainda mais o futebol. Hoje treinei a melhor equipa do Mundo e ainda não estou bem consciente do que isto significa. Falei com ele [Messi] e com todos os outros. Disse-lhe que tenho admiração por ele, mas que cada um tem de estar no seu lugar".