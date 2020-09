Quique Setién vai exigir quatro milhões de euros ao Barcelona

Quique Setién, técnico espanhol que foi este verão despedido do Barcelona, vai pedir ao clube quatro milhões de euros de indemnização, precisamente o valor que iria receber se cumprisse o próximo ano de contrato. Os novos advogados do treinador estão a ultimar o processo, que devem tornar público ainda esta quinta-feira.





A informação é avançada pelo ‘As’, que explica que tal exigência do ex-treinador não deve impedir Ronald Koeman, o novo técnico, de sentar-se no banco para orientar a equipa na estreia na liga espanhola, frente ao Villarreal, no dia 27.