Rabiot pode chegar ao Barcelona já em janeiro por cinco milhões de euros

A assinatura do francês Adrien Rabiot pelo Barcelona começa a ganhar forma, pois o PSG está disposto a libertar o jogador já no mercado de janeiro por cinco milhões de euros.A recusa do jogador em renovar contrato com o campeão francês levou a que fosse vetado pelo técnico Thomas Thuchel, pelo que Antero Henrique, diretor desportivo do PSG, fica com liberdade, a partir de 1 de janeiro, para negociar a saída mais cedo, pois o contrato termina a 30 de junho de 2019.Indiferente, o Barcelona não se importa de esperar até ao final da época pelo jovem de 23 anos, estando disposto a pagar pela assinatura de contrato 10 milhões de euros por temporada, dando a mesma quantia como prémio para a mãe, que também é agente de Rabiot.Mas o PSG quer despachar o internacional o mais rápido possível, porque tem sido uma fonte de conflito para o clube. Na tentativa de resolver o problema, o clube presidido por Al Khelaifi aceitou uma compensação de cinco milhões de euros a partir de 1 de janeiro, podendo o Barça incorporar, desde logo, Rabiot nas suas fileiras.