Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Racismo no Cádiz-Valencia: as imagens do sucedido e o motivo que levou o clube ché a voltar Formação visitante abandonou o relvado na 1.ª parte após alegados insultos a Diakhaby





Racismo no Cádiz-Valencia: as imagens do sucedido e o motivo que levou o clube ché a voltar