Rádio Catalunha diz que Messi telefonou a Guardiola

Lionel Messi está de saída do Barcelona e o Manchester City é apontado por muitos como o destino mais provável. Além de ser um dos poucos emblemas com capacidade financeira para contratar o craque, os citizens são orientados por Pep Guardiola que, segundo a Rádio Catalunha, recebeu um telefonema do argentino na semana passada.





De acordo com o relatado, Messi colocou Guardiola a par da situação e quis saber até que ponto o técnico espanhol estaria disposto a contar com ele no plantel do vice-campeão inglês. A Rádio Catalunha garante que Guardiola ficou entusiasmado com essa possibilidade, além de que o Manchester City tem cerca de 300 milhões de euros para investir em reforços e, neste cenário, teria capacidade para avançar para a contratação de La Pulga.Guardiola orientou Messi no Barcelona entre 2008 e 2012 e, 'juntos', conquistaram tudo o que havia para conquistar em termos domésticos e internacionais. Muitos consideram que o técnico conseguiu extrair o melhor futebol do craque argentino e a verdade é que ambos sempre revelaram grande cumplicidade e elogios de parte a parte.