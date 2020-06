Rafa Soares estreia-se pelo Eibar na visita ao reduto do Real Madrid

Depois de quase cinco meses, eis que Rafa Soares estreou-se, este domingo, a titular pela equipa principal do Eibar na derrota (1-3) diante do Real Madrid.





O lateral-esquerdo português, emprestado pelo Vitória de Guimarães até ao final da época 2020/21, foi lançado de início por Jose Mendilibar, treinador da formação basca, juntamente com o defesa-central Paulo Oliveira, ex-Sporting, para a visita ao 'novo' reduto do Real Madrid.Formado no FC Porto, o defesa, de 24 anos, acabou por não cumprir os 90 minutos do encontro, tendo saído à passagem do minuto 58 para dar o lugar ao espanhol Pedro Bigas.