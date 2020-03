Raiola, a venda esperada ao Real Madrid e um recado à Pogba: «Em Inglaterra são muito sensíveis»

Não há mercado de transferência em que não se fale de Paul Pogba por isso Mino Raiola já está de olho em nova possibilidade de transferência para o verão. À Marca, o polémico agente falou do jogador do Manchester United e dos objetivos que o francês (ainda) tem nos rede devils.





"Paul está a atravessar um momento complicado, mas que fique claro porque em Inglaterra são muito sensíveis, Pogba está concentrado em fazer um grande final de época com o Manchester United. Quer voltar a entrar na equipa e fazer um grande final de temporada e que o United consiga chegar à Liga dos Campeões".E prossegue deixando a 'porta aberta' ao jogador que termina contrato a 30 de junho de 2021. "Não se sabe o que se vai passar. Hoje é impossível saber. Agora o que importa é o clube e depois veremos o que acontece. Existiu um grande interesse [de outro clube] mas não foi possível".As boas relações de Raiola com o Real Madrid são um trunfo que o agente gosta sempre de sacar. "Tenho uma grande esperança de que algum dia posso levar um grande jogador para o Real Madrid. Agora tenho o Areola, mas é um negócio a meias porque é um empréstimo. Quero levar um jogador a título definitivo e vou tentar este verão. Seria um orgulho para mim e para os meus jogadores porque o Real Madrid é um grande clube".Entre as jóias da coroa de Raiola está o 'jogador sensação' do Borussia de Dortmund Erling Haaland. "Dá gosto vê-lo jogar e ver como evolui a cada jogo. Ninguém pensava que a sua adaptação à Bundesliga e à Champion numa equipa como o Borussia ia ser assim. Ninguém esperava isto. Mas ainda tem muito para crescer. Ficará no Dortmund o tempo que for preciso. Não acreditava que fosse a altura certa quando saiu do Salzburgo mas... não acredito que saia do Dortmund este verão".