Rakitic é 'vítima' dos protestos no El Prat e acaba na rua com mochila e mala às costas

O caos no aeroporto de Barcelona toma, cada vez mais, proporções grotescas. Esta segunda-feira, depois de conhecida a sentença de prisão para os ativistas independentistas pela Catalunha, várias pessoas saíram à rua para protestar, tendo concentrado as manifestações no aeroporto de Barcelona, impossibilitando a acesso de transportes ao local.Vítima destes acontecimentos, tal como inúmeras outras pessoas, foi Ivan Rakitic. O médio croata do Barcelona aterrou, esta segunda-feira no aeroporto da cidade espanhola, El Prat, após os compromissos com a seleção da Croácia para a fase de qualificação para o Euro'2020. O médio dos blaugrana foi visto em plena estrada a caminhar com uma mochila e uma mala 'às costas', após não ter conseguido aceder a quaisquer transportes de forma a poder sair do aeroporto.Esta segunda-feira, a polícia catalã já pediu apoio à polícia nacional espanhola de forma a poder controlar as manifestações no próprio aeroporto e normalizar a situação.