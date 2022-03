Raphinha é prioritário e Barça já ofereceu 35 M€

O Barcelona atravessa a melhor fase da temporada e, com a equipa a dar excelente resposta sob o comando de Xavi, a vontade de contratar um nome sonante para o ataque no próximo verão – como é o caso de Haaland, há muito apontado como alvo dos catalães – passou para segundo plano. A prioridade é, agora, o brasileiro Raphinha, que passou por V. Guimarães e Sporting. O extremo de 25 anos tem brilhado no Leeds e, de acordo com a imprensa espanhola, o Barça já apresentou uma proposta ao clube inglês no valor de 35 milhões de euros.Agenciado pelo ex-internacional português Deco – que também jogou pela turma blaugrana –, Raphinha tem sido analisado ao pormenor nos últimos meses pelos catalães e o jogador também está muito interessado em rumar à Catalunha. O jornal ‘Sport’ garantiu ontem que o extremo já pediu mesmo a Deco "para que faça todo o possível para que concretize a sua transferência para o Camp Nou no verão".Liverpool e Bayern Munique são rivais de peso na corrida ao esquerdino que leva nove golos e três assistências esta época, mas Xavi vê o internacional canarinho como o sucessor ideal de Dembélé, francês que está em fim de contrato e se prepara para deixar o clube catalão. Ainda assim, Raphinha tem contrato até 2024 com o Leeds, que pede 75 M€ pela transferência, depois de ter pago 18,6 M€ ao Rennes pela sua contratação.