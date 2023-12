Raphinha pode abandonar Barcelona: Red devils estão atentos...

A temporada de Raphinha no Barcelona está longe de ser um sonho. Tem 16 encontros realizados e apenas marcou dois golos, números que o tornam o avançado blaugrana com pior média de golos.

Esta baixa de forma do antigo jogador de V. Guimarães, Sporting, Rennes e Leeds fê-lo sair do lote de intransferíveis do clube catalão, podendo ser negociado logo que existam interessados no seu concurso.

De acordo com a imprensa espanhola, o Manchester United é um dos emblemas que já deram sinais de ter algum interesse no extremo. Da Arábia Saudita também poderão surgir interessados, sendo que os 100 milhões de euros que o Barça pede não deverão assustar os milionário sauditas.