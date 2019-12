Rayo Vallecano-Albacete suspenso por insultos a Zozulya

O encontro entre Rayo Vallecano e Albacete, da 20.ª jornada da Segunda Divisão espanhola, foi este domingo suspenso ao intervalo devido aos insultos proferidos por uma falange de apoio da equipa da casa na direção do ucraniano Roman Zozulya, um antigo jogador do clube que sempre gerou muita discórdia num grupo de adeptos em face da sua suposta ideologia política.





Com gritos de "Zozulya, um p*** nazi", "Os fascistas fora de Vallecas" e muitos assobios sempre que o 10 do Albacete tocava na bola, os 'Bukaneros' visaram a cada momento o jogador de 30 anos, algo que levou o árbitro a tomar a decisão de suspender a partida ao intervalo e pedir para que, através do sistema sonoro do estádio, não se repetissem os gritos feitos até então. Os adeptos em causa não acederam ao pedido e a partida nem recomeçou, já que os jogadores do Albacete se recusaram mesmo a subir ao terreno de jogo em solidariedade com o seu colega.Depois do anúncio da suspensão do encontro, refira-se, o mesmo grupo de adeptos voltou a visar o jogador ucraniano, agora com cânticos de "Era una broma, Zozulia era una broma" ("Era uma palhaçada, Zozulya era uma palhaçada").