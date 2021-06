Rayo Vallecano de Bebé garante subida à 1.ª Liga espanhola

O Rayo Vallecano, do português Bebé, venceu este domingo por 2-0 na visita ao Girona, em jogo da segunda mão da final do playoff de promoção, e garantiu a subida à 1.ª Liga espanhola.

Depois da derrota em casa por 2-1 no jogo da primeira mão, a equipa do Rayo Vallecano venceu fora com golos de Álvaro Garcia, aos 7 minutos, e de Óscar Trejo, aos 45+1. A equipa madrilena jogou desde os 56 minutos com menos um, devido a expulsão de Velázquez, mas conseguiu segurar a vantagem.

O avançado português Bebé esteve no banco do Rayo Vallecano, mas não chegou a entrar na partida.