Real Madrid apresenta remodelação do Bernabéu: Que outros estádios serão alterados?

O Real Madrid revelou recentemente um vídeo em que mostra como será o Estádio Santiago Bernabéu após a renovação, que começou durante a pandemia. No vídeo é possível ver algumas mudanças e uma tecnologia que permite ao recinto receber todo o tipo de eventos, devido ao relvado que se pode ‘esconder’ debaixo do estádio.

Além disto, ainda é possível observar um grande tratamento isolado de cada parte do relvado (visto que o mesmo vai estar dividido em seis tapetes) com iluminação e rega própria.

Porém, não é só o recinto dos merengues que espera uma mudança, já que há ainda outros estádios (em Portugal até) que já têm planos para mudar de visual e receber ainda mais apoiantes.

King Power Stadium (Leicester City)

Foi em agosto deste ano que o Leicester City revelou os planos para expandir o seu estádio, o King Power Stadium, e oferecer ainda mais conforto aos seus adeptos. Além da expansão dos lugares em cerca de oito mil, o plano ainda inclui a construção de um hotel com 220 quartos e ainda uma arena ao lado do estádio.

Camp Nou (Barcelona)

O Barcelona está a preparar construir quase uma cidade ao lado de Camp Nou com o próprio recinto icónico a ter direito a uma mudança de visual. Em outubro, foi apresentado o projeto ‘Espai Barça’ que permite uma total remodelação do estádio e da área em volta.

Além do melhoramento arquitetónico de Camp Nou, o programa inclui a construção de um hotel, uma nova loja do clube, um pavilhão principal (destinado às modalidades) chamado de ‘Palau Blaugrana’, um segundo pavilhão com uma pista de gelo, um parque de estacionamento e uma remodelação da área em volta do estádio. Além disso, o próprio estádio tem direito a um melhoramento por dentro, adicionando cadeiras mais largas, letreiros LED no topo e mais zonas de VIP, com o intuito de ser um projeto auto-suficiente.

Estádio 1º de Maio (Sp. Braga)

Em Portugal, não foi há muito tempo que tivemos um anúncio de uma remodelação de um estádio, foi apenas há alguns dias, proveniente do Sp. Braga e do Estádio 1º de Maio, que deverá ser a próxima casa dos Guerreiros do Minho.

O projeto foi apresentado à Câmara Municipal e o projeto terá um custo a rondar os 60 milhões de euros, verba suportada pelo clube. A lotação prevista é de 20 mil lugares e vai contar com uma mudança visual no próprio recinto, modernizada com luzes, assim como um espaço verde que o envolve.

Estádio Monumental (River Plate)

Se o Real Madrid aproveitou a pandemia para remodelar o seu estádio, o River Plate não ficou atrás, e também está a apontar para uma mudança do seu Estádio Monumental de Núñez, mais conhecido como Estádio Monumental. Além de ter uma nova capacidade de 81 mil adeptos, o projeto inclui ainda um novo parque de estacionamento, assim como remodelações relativas às tribunas e aos restaurantes.

Autor: André Matos